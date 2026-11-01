بثلاثية هجر.. ميشيل وآدم يعززان صدارة العلا

واصل فريق العلا الأول لكرة القدم سلسلة نتائجه الإيجابية «دون خسارةٍ» بالتغلُّب على مضيفه هجر 3ـ1، الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وافتتح البرازيلي ميشيل ديلجادو التسجيل للعلا عند الدقيقة 33 قبل أن تتعقَّد مهمة أصحاب الأرض بطرد مدافعه السنغالي بكاري «35».

وفي الشوط الثاني، عزَّز الهولندي سيلا سو تقدُّم العلا بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 65، فيما قلَّص الغاني ألبرت أمواه الفارق لهجر «84»، لكنَّ عبد الفتاح آدم حسم المواجهة بإضافة الهدف الثالث من ركلة جزاءٍ «90+6».

وبهذه النتيجة، رفع العلا رصيده إلى 25 نقطةً معزِّزًا موقعه في صدارة الترتيب، ومواصلًا سجله الخالي من الهزائم، فيما تجمَّد رصيد هجر عند ست نقاطٍ في المركز الـ 16 مؤقتًا في انتظار نتيجتَي مباراتي البكيرية والجيل.