الطائي يفرض التعادل على الصقر

فرض فريق الطائي الأول لكرة القدم التعادل 1ـ1 على مضيفه الصقر، الأحد، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي الرائد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى للمحترفين «دوري يلو».

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما عجز الفريقان عن هز الشباك طوال الدقائق الـ45 الأولى.

وفي الشوط الثاني، انتظر الصقر حتى الدقيقة 84 لافتتاح التسجيل عن طريق التوجولي مانوا إيمانويل، قبل أن ينجح الكرواتي ماتيو ليس في إدراك التعادل للطائي عند الدقيقة 90، ليحرم أصحاب الأرض من حصد النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة، رفع الطائي رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، فيما وصل الصقر إلى 11 نقطة في المركز العاشر، بانتظار نتائج بقية مباريات الجولة العاشرة.