نقل مؤتمر العين.. وإيفيتش: هدفنا الفوز

انتقل المؤتمر الصحافي للصربي فلاديمير إيفيتش، مدرب فريق العين الأول لكرة القدم، من مقر نادي الاتحاد إلى ملعب «الإنماء»، مساء الأحد.

وحسبما رصدت «الرياضية»، كان من المفترض أن يبدأ المؤتمر في الـ 05:30، ووصل الصحافيون والمصوّرون بالفعل وانتظروا المدرب، ولاعبه المهاجم اليوناني جيورجيوس جياكوماكيس، لكنهما تأخّرا، ثم توجَّها إلى ملعب «الإنماء»، الذي احتضن، في تمام الـ 07:00 آخر حصة تدريبية للعين، قبل ملاقاة «الإتي»، مساء الإثنين، ضمن رابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وعُقِد المؤتمر في «الإنماء» قبل انطلاق التدريب، وخلالها حدّد إيفيتش وجياكوماكيس الفوز على صاحب الأرض هدفًا لفريقهما. وقال إيفيتش: «استعددنا جيدًا، وهدفنا كالمعتاد واضح، وهو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث». وصرّح جياكوماكيس: «نحترم الفريق المنافس، ودرسناه جيدًا، وسنبذل أقصى ما لدينا من أجل تحقيق الفوز وتقديم أفضل مستوى ممكن طوال المباراة».