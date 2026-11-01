بوسيتش: الإقالة لا تهمني.. وتوني: خسارة الشباب من الماضي

أقرَّ الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بصعوبة اللقاء أمام السد القطري، الإثنين، على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة ضمن رابع جولات دوري أبطال آسيا للنخبة، مبديًا في الوقت ذاته عدم اهتمامه بما يثار حول مستقبله مع الفريق.

وقال بوسيتش في المؤتمر الصحافي، الأحد: «مواجهة السد صعبةٌ، وأعترف بقوة المنافس الذي يلعب على أرضه ووسط جمهوره. أعلم ذلك جيدًا، لكنها مباراةٌ مثل أي مباراةٍ أخرى في البطولة، ويجب أن نكون جاهزين لها».

وأضاف مدرب الفريق الأهلاوي: «الفوز مهمٌّ جدًّا لنا من أجل حصد النقاط الثلاث، لذا سنلعب بكل تركيزٍ، وسنضع في ذهننا احترام السد وكل المنافسين في البطولة الآسيوية».

وحول ما يثار عن مستقبله مع الأهلي بعد الخسارة القاسية أمام الشباب 1ـ6، الجمعة، في الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، أجاب بوسيتش: «لا أشغل تفكيري بعدم وجودي مع الفريق، أو أن هذه المباراة ستكون الأخيرة لي. لا أعير اهتمامًا لما يُقال، وكل تركيزي منصبٌّ على فريقي، وكيفية مواجهة السد، لأننا في مهمةٍ محدَّدةٍ، ويجب أن نكون على قدر المسؤولية، خاصَّةً أننا سنواجه فريقًا قويًّا».

من جهته، أكد الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، جاهزيتهم لخوض مباراة السد، التي وصفها بـ «القوية أمام فريقٍ معروفٌ آسيويًّا، ويمتلك قاعدةً جماهيريةً كبيرةً».

وقال اللاعب: «الجميع يدرك صعوبة المباراة. علينا أن نواصل العمل في هذه البطولة دون الالتفات إلى مباراة الشباب الأخيرة، إذ كانت هناك تفاصيلُ صغيرةٌ كلَّفتنا الخسارة الكبيرة، لكنها الآن أصبحت من الماضي».