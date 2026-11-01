اللقب الـ28

حقق الإسباني كارلوس ألكاراز لقبه الـ28 في مسيرته الاحترافية بعد اعتلائه منصة التتويج حاملًا الكأس خلال حفل توزيع الجوائز بعد فوزه في المباراة النهائية لفردي دورة فيينا للتنس، الأحد (الفرنسية)