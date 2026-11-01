دورة بازل ثاني ألقاب فاشرو

توّج فالنتان فاشرو، المصنف 31 عالميًا، بطلًا لدورة بازل السويسرية في كرة المضرب بفوزه على التشيكي ييري ليهيتشكا الـ21 عالميًا 2ـ6 و6ـ3 و6ـ3، الأحد، في المباراة النهائية، محققًا اللقب الثاني في مسيرته الاحترافية.

وأثبت فاشرو القادم من إمارة موناكو مرة جديدة أنه مقاتل حقيقي، فبعدما بدا عاجزًا في المجموعة الأولى، وتعرض لضغط كبير من منافسه، ونجح تدريجيًا في استعادة زمام المبادرة والسيطرة على المباراة، فحقق في سن الـ 27 لقبه الثاني من مباراتين نهائيتين على مستوى الدورات الرئيسة، بعد تتويجه المفاجئ بلقب دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة عام 2025.

في المقابل، مُني ليهيتشكا، صاحب الـ24 عامًا، بخسارته السابعة في المباريات النهائية خلال مسيرته، والخامسة تواليًا، مقابل لقبين أحرزهما عام 2024.

وشق فاشرو طريقه إلى اللقب في بازل عبر سلسلة من الانتصارات اللافتة، إذ تغلب بالتتابع على الموهبة الإسبانية الصاعدة رافايل خودار، المصنف 11 عالميًا، بعد مواجهة استمرت ثلاث ساعات، ثم على الدنماركي هولجر رونه، المصنف الرابع عالميًا سابقًا، الذي تراجع إلى ما بعد المركز الألف بسبب الإصابة، قبل أن يفاجئ الأمريكي تايلور فريتس «13 عالميًا» في نصف النهائي.

ورفع فاشرو رصيده إلى انتصارين مقابل هزيمة واحدة في مواجهاته المباشرة أمام ليهيتشكا.

وحسم لاعب الإمارة المباراة من أول فرصة متاحة له للفوز، فتوج بلقب جديد يؤكد صعوده المتواصل على الساحة العالمية.