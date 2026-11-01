الريال يحقق الانتصار السادس تواليا

حقق فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم انتصاره السادس تواليًا في جميع المسابقات بالفوز 3ـ0 ​على مضيفه راسينج سانتاندير ضمن الدوري الإسباني، الأحد.

وافتتح ⁠مبابي ​التسجيل لـ «الملكي» من ركلة ⁠جزاءٍ في الدقيقة 11 قبل أن يتخطى جود بلينجهام يولن أجيريزابالا، حارس مرمى راسينج، ويضيف الهدف الثاني «22».

وقبل تسع دقائق على نهاية الشوط الأول، ⁠قابل يان ديوماندي كرةً مرتدةً ‌من ‌الدفاع بتسديدةٍ مذهلةٍ، سكنت ​في الزاوية ‌العليا، ليُوسِّع الفارق إلى ‌ثلاثة أهدافٍ لفريقه.

وخاض ريال مدريد الشوط ‌الثاني بأريحيةٍ، وكان مبابي قريبًا من تسجيل هدفٍ آخرَ، ⁠لكنَّ ⁠تسديدته ارتطمت بالقائم بعد مرور ساعةٍ من اللعب.

ويحتل الريال المركز الثالث بفارق ثلاث نقاطٍ خلف برشلونة المتصدر، ونقطةٍ واحدةٍ بعد أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثاني.

في حين بقي راسينج سانتاندير في ​المركز الـ 16 ​متقدِّمًا بنقطةٍ واحدةٍ على منطقة الهبوط.