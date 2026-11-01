ألكاراز يخطف لقب دورة فيينا

تُوّج الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف ثالثًا عالميًا، بلقب دورة فيينا المفتوحة لكرة المضرب بفوزه الساحق على الأسترالي أليكس دي مينور 6ـ1 و6ـ4، الأحد، في المباراة النهائية.

وأكد ألكاراز، صاحب الـ 23 عامًا، في لقاء استغرق أقل بقليل من ساعة ونصف الساعة، استعادته لمستواه المميز في ختام الموسم، بعد تتويجه بلقب دورة طوكيو قبل أربعة أسابيع.

وفي النمسا، نجح الإسباني في حسم مبارياته الخمس من دون خسارة أي مجموعة، محققًا بذلك لقبه الـ 28 في مسيرته الاحترافية.

ولم يمنح ألكاراز أي فرصة لمنافسه الأسترالي، محققًا انتصاره السابع عليه في سبع مواجهات، حيث كان آخر لقاء بينهما قبل دورة فيينا قد جرى ضمن بطولة أستراليا المفتوحة مطلع عام 2026.

وغاب ألكاراز، الذي توّج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة في فبراير ودورة الدوحة في مارس الماضيين، عن الملاعب لمدة أربعة أشهر ونصف الشهر بسبب إصابة في معصمه الأيمن، ما أدى إلى غيابه عن بطولتي رولان جاروس وويمبلدون.

وكان ألكاراز، المتوج بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى «أستراليا المفتوحة 2026، ورولان جاروس 2024 و2025، ويمبلدون 2023 و2024، والولايات المتحدة 2022 و2025»، قد عاد إلى ملاعب فلاشينج ميدوز في نيويورك، حيث خرج من الدور ربع النهائي على يد صاحب الأرض بن شيلتون.