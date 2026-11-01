لاتسيو ينتزع الصدارة بثنائية كالياري

انفرد فريق لاتسيو الأول لكرة القدم بصدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز على ضيفه كالياري 2ـ1، الأحد، على الملعب الأولمبي في روما ضمن الجولة العاشرة.

وكان كالياري البادئ بالتسجيل عبر المهاجم الأنغولي مبالا نزولا في الدقيقة 21، لكن لاتسيو نجح في العودة سريعًا إلى أجواء المباراة بإدراكه التعادل عبر الدنماركي جوستاف إيساكسن في الدقيقة 36، قبل أن يحسم أندريا بينامونتي الفوز في الشوط الثاني الذي سيطر عليه أصحاب الأرض بالكامل، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 83.

ولم يهدر فريق المدرب جينارو جاتوزو الفرصة التي سنحت له عقب خسارة إنتر ميلان أمام جاره ميلان 1ـ3 في دربي «الغضب»، السبت، فانفرد بالصدارة.

وبهذا الانتصار التاسع مقابل تعادل واحد، رفع «البيانكوتشيليستي» رصيده إلى 28 نقطة، وهو أفضل رصيد في تاريخ النادي عند هذه المرحلة من الموسم، علمًا أن لقبه الثاني الأخير في الدوري يعود إلى عام 2000.

ويتقدم لاتسيو الآن بفارق ثلاث نقاط على إنتر ميلان، الذي تراجع إلى المركز الثاني برصيد 25 نقطة، فيما يجد نفسه تحت ضغط روما الثالث بـ24 نقطة، وكومو الرابع وفي رصيده 23 نقطة، اللذين فازا على أودينيزي 5ـ2، السبت، وفينيتسيا 1ـ0، الأحد، تواليًا.