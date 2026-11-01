مبيعات أكتوبر.. مزادات الصقور تتجاوز 3.5 مليون ريال

سجل مزاد المركز الوطني للصقور خلال أكتوبر، مبيعات بلغت 3 ملايين و558 ألف ريال، مع انقضاء النصف الأول من موسم الطرح المحلي، وسط منافسة على الصقور المعروضة خلال 14 ليلة من ليالي المزاد.

وتصدّر شاهين «أم خنصر» مبيعات أكتوبر، إذ اشترك في طرحه سبعة طواريح، ورسا على مالكه الجديد بمبلغ 375 ألف ريال، فيما حلّ شاهين «الشبعان» من جنوب أملج ثانيًا بقيمة 360 ألف ريال، وشارك ثلاثة طواريح في صيده، ليعزز حضوره ضمن أبرز الصفقات التي شهدها المزاد.

وجاء طرح «الحلوة» في الربع الخالي في المركز الثالث بقائمة أعلى الصقور مبيعًا، بقيمة بلغت 221 ألف ريال، وشارك في صيده ثلاثة طواريح، في مؤشر على التنافس الذي تشهده عمليات البيع والإقبال على الصقور المميزة.

وتعكس هذه الصفقات الحراك الذي يشهده المزاد، وما يوفره من فرص للطواريح لعرض صقورهم أمام المهتمين، ضمن بيئة منظمة تتيح التنافس على الشراء، وتسهم في دعم النشاط المرتبط بالصقارة وصيد الصقور.

وتتواصل ليالي المزاد حتى 30 من نوفمبر تزامنًا مع نهاية موسم الطرح، ويقتصر استقبال الصقور في المزاد على فروخ الشاهين البحري المهاجر التي تُطرح داخل السعودية، ولا يشمل الشاهين القرناس والصقر الحر، دعمًا لاستدامتهما والمحافظة على سلالاتهما.

ويقدم المركز الوطني للصقور حزمة من الخدمات والتسهيلات للطواريح، تشمل الاستقبال والسكن والنقل من موقع الطرح إلى مقر المزاد في مَلهم شمال مدينة الرياض، إلى جانب متابعة احتياجاتهم وتيسير إجراءات مشاركتهم منذ التواصل مع المركز بعد الطرح وحتى الوصول إلى مقر المزاد وإتمام عملية البيع، بما يخفف عنهم أعباء الانتقال، ويعزز تجربتهم، ويدعم استمرارية موروث الصقارة.