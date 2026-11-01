12 نوفمبر.. أحمد حلمي يعود إلى السينما بـ «حدوتة»

يعود الممثل المصري أحمد حلمي إلى شاشة السينما من خلال فيلمه الجديد «حدوتة»، المقرَّر طرحه في صالات السينما السعودية الخميس 12 نوفمبر الجاري.

ويجمع العمل بين الكوميديا والدراما الإنسانية، ويشارك فيه مجموعةٌ من نجوم السينما المصرية.

وتدور أحداث الفيلم حول رجلٍ في الأربعينيات من عمره، يُدعى «حدوتة»، يجد نفسه في مأزقٍ معقَّدٍ بعد فقدان ذاكرته بشأن مكان إخفاء شاهدٍ مهمٍّ، سبق أن اختطفه، ما يدفعه إلى الاستعانة باختصاصيةٍ في العلاج بالتنويم المغناطيسي، تُجسِّد شخصيتها الفنانة أمينة خليل لمساعدته في استعادة ذاكرته.

وتقوده رحلة البحث عن ذاكرته المفقودة إلى مواجهة أعداءٍ من الماضي، وكشف أسرارٍ قديمةٍ، إلى جانب مواجهة نفسه وسط سلسلةٍ من المفارقات الكوميدية، والمواقف الإنسانية التي تُشكِّل محور أحداث الفيلم.

ويشارك في بطولة العمل، إلى جانب أحمد حلمي وأمينة خليل، كلٌّ من محمد ممدوح، وماجد المصري، وخالد الصاوي، ورحمة أحمد، ومراد مكرم، ومحمد عبد العظيم، والطفل عمر شريف، فيما يتولى إخراجه مازن أشرف.

ومن المنتظر أن يُنظَّم عرضٌ خاصٌّ للفيلم في السعودية، في حضور عددٍ من الإعلاميين والمدعوين، تزامنًا مع انطلاق عرضه بدور السينما.