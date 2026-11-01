جدة يرفض الخسارة أمام العدالة

فرض فريق جدة الأول لكرة القدم التعادل 2ـ2 على ضيفه العدالة، الأحد، في ملعب نادي جدة، ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يفتتح السلوفيني ديفيد تيجانيتش التسجيل لمصلحة العدالة عند الدقيقة 53.

ونجح حسان مختار في إدراك التعادل لجدة عند الدقيقة 80، لكن أحمد المولد أعاد التقدم للعدالة بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 86.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه إلى فوز العدالة، رفض أحمد الشمراني خسارة فريقه جدة، بعدما أحرز هدف التعادل عند الدقيقة «90+8»، ليمنح أصحاب الأرض نقطة ثمينة.

ورفع العدالة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن مؤقتًا، فيما رفع جدة رصيده إلى تسع نقاط في المركز الـ12 مؤقتًا، في انتظار استكمال بقية مباريات الجولة.