فعالية «ذا بيج باونس أرابيا» تتجول في المناطق

وقَّعت شركة بنش مارك اتفاقيةً لاستضافة وتشغيل فعالية «ذا بيج باونس أرابيا» داخل السعودية في خطوةٍ تُوسِّع من خلالها نطاق تجاربها الترفيهية، وتضيف إلى محفظتها خياراتٍ تستهدف العائلات والأطفال في مختلف مناطق البلاد.

وتشمل الاتفاقية استضافة الفعالية، وتشغيلها في مواقعَ عدة، بما يتيح الوصول إلى جمهورٍ أوسع، ويعزِّز تنوُّع الخيارات الترفيهية المتاحة عبر تجربةٍ تجمع بين اللعب والحركة والمشاركة العائلية.

وتفتح الشراكة المجال أمام بنش مارك لتوظيف خبراتها في تقديم الفعاليات، وإدارة تجارب الزوار من أجل تطوير وجهاتٍ ترفيهيةٍ تمنح العائلات فرصًا جديدةً لقضاء أوقاتٍ مشتركةٍ، وتثري المشهد المحلي بأنشطةٍ تفاعليةٍ متنوِّعةٍ.

وتُمثِّل الاتفاقية امتدادًا لتوجُّه بنش مارك نحو تنويع أعمالها وشراكاتها، وتوسيع حضورها في قطاع الترفيه من خلال استقطاب تجاربَ تتكامل مع احتياجات السوق السعودية وتطلُّعات جمهورها.