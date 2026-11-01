آل نصفان يحقق لقب بطولة بلجيكا الدولية

حقق محمد آل نصفان، لاعب المنتخب السعودي للإسكواش، لقب بطولة بلجيكا الدولية للناشئين والشباب، التي نُظِّمت في مدينة لييج خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 1 نوفمبر الجاري، وشارك فيها 31 لاعبًا من 12 دولةً، تنافسوا في فئة تحت 13 عامًا، و35 لاعبًا من 13 دولةً، تنافسوا في فئة تحت 19 عامًا.

وجاء تحقيق آل نصفان اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على الفرنسي ثيو بودري 3ـ0، ليسجل الإنجاز العاشر باسمه في موسم 2026 عقب سلسلةٍ من النجاحات الدولية في التشيك، وقطر، وألمانيا، وسنغافورة، إلى جانب تحقيقه المركز السابع ببطولة العالم التي جرت في كندا، ولقب بطولة هونج كونج، والرياض «مرتين»، وفرنسا.

وبدأ اللاعب مشواره في البطولة عبر دور الـ 16 حيث تفوَّق على الألماني سيمون روسنر 3ـ0.



وفي دور الأربعة، فاز البطل السعودي على الدنماركي جويل لوند فورست 3ـ0، ليصل للمباراة النهائية، ويحقق اللقب عن جدارةٍ واستحقاقٍ.

وكانت منافسات البطولة شهدت حضورًا سعوديًّا مميَّزًا بعد أن تمكَّن حسين الخويلدي وعبد الله بخيت من تحقيق المركز السادس والـ 11 من أصل 31 لاعبًا من 11 دولة.