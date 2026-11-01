رودجرز: الفرصة أمام الجميع.. والشهراني يمنحنا الخبرة

جدّد الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، التأكيد على إتاحته فرصة المشاركة أمام جميع اللاعبين.

وصرّح خلال مؤتمر صحافيّ الأحد في الدوحة: «الفترة قصيرة بين المباريات، ووقت الاسترجاع محدود، لكننا نعمل على تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة، نفتقد إلى عددٍ من اللاعبين المهمين بسبب الإصابة، وهذا يمنح الآخرين فرصة إبراز إمكاناتهم».

وتابع عشيّة ملاقاة الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة: «أكدنا في بداية الموسم أننا نعتمد على المجموعة كاملة، وأن الفرصة متاحة أمام الجميع»، ممتدحًا أداء الظهير المخضرم ياسر الشهراني، وما يضيفه من خبرة للخط الخلفي.

ووصل القادسية إلى العاصمة القطرية الأحد لمواجهة الغرافة ضمن رابع جولات مجموعة الغرب.

وتطلّع رودجرز إلى مواصلة الانتصارات، وقال: «حققنا نتائج رائعة خلال فترتي مع الفريق، ونسعى إلى مواصلة ذلك».

وخلال المؤتمر الصحافي ذاته، أكد البلجيكي كوين كاستيلس، حارس مرمى القادسية، جاهزية اللاعبين لمباراة الاثنين، مشددًا على ضرورة بذل جهد جماعي لحصد النقاط الثلاث. وأوضح: «ركّزنا خلال الفترة الماضية على الاسترجاع الجيد، ونحن جاهزون».