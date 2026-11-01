يونيون برلين يفرط في رد الاعتبار أمام كولن

فرّط فريق يونيون برلين الأول لكرة القدم بتحقيق انتصاره الأول بعد ثلاث مباريات والانتقام من ضيفه كون بتعادله معه 1ـ1 الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

وسجل هابرر هدف التقدم لأونيون برلين بعد تمريرة حاسمة من تيم سكاركه وضعته مباشرة في مواجهة المرمى الخالي، إثر خروج الحارس مارفن شفابه عند الدقيقة 10.

وعادل موهبة ألمانيا الصاعدة اللبناني الأصل سعيد الملا النتيجة بتسديدة من داخل المنطقة عند الدقيقة 79.

وأهدر فريق العاصمة فرصة الثأر من كولن، الذي أخرجه من مسابقة الكأس بنتيجة مدوية 0ـ5 في منتصف الأسبوع الماضي.

وبقي يونيون برلين في منطقة الهبوط في المركز الـ16 بسبع نقاط، متخلفًا عن كولن الـ12 موقتًا بنقطتين.

وتجنب كولن الخسارة على ملعب يونيون برلين للمباراة الثالثة فقط خلال ثماني زيارات «3 تعادلات و5 هزائم»، لكنه مدد سلسلة نتائجه السلبية خارج أرضه في الدوري إلى 17 مباراة من دون أي فوز «7 تعادلات و10 هزائم».

وفي مباراة ثانية زادت متاعب هامبورج بخسارته الثالثة تواليًا في مختلف المسابقات، وكانت أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت 1ـ3.

وهي الخسارة الثانية تواليًا أمام فرانكفورت الذي أخرجه من مسابقة الكأس في منتصف الأسبوع.

وتجمد رصيد بطل الدوري الألماني ثلاث مرات عند تسع نقاط في المركز الـ15، متخلفًا بنقطتين عن فرانكفورت.