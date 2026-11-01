فيسينج يؤجّل قرار آل موسى.. العمري وكوستا يعززان النصر

يتَّجه الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، لإعادة المدافع عبد الإله العمري، والبرتغالي سامو كوستا، لاعب الوسط، إلى التشكيلة الأساسية خلال اللقاء أمام باختاكور الأوزبكي، الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاصّ بـ «الرياضية».

ومن المنتظر أن يلعب العمري إلى جانب الإسباني إينيجو مارتينيز في قلب الدفاع بعد غيابه عن التشكيلة الأساسية في مباراة الخلود الماضية التي كسبها فريقه 5ـ3، الخميس، في الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وكان المدرب الأسترالي اعتمد على الفرنسي محمد سيماكان إلى جانب مارتينيز في لقاء الخلود، بينما بقي العمري على دكة البدلاء.

في المقابل، يستعيد الأصفر العاصمي خدمات كوستا عقب انتهاء عقوبة إيقافه نتيجة تراكم البطاقات الصفراء حيث ابتعد عن مواجهة الخلود بعد حصوله على إنذار أمام الفيصلي في الجولة الـ 11 «3ـ1 للنصر».

أمَّا على الجهة الاتحادية، فأوضحت مصادرُ أخرى، أن الألماني ينز فيسينج، مدرب الفريق الجدَّاوي، سيحسم، في اجتماع الإثنين، مشاركة سعد آل موسى في مباراة العين الإماراتي التي تُجرى على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن «النخبة».

واكتفى آل موسى، مدافع الفريق، بتدريبات استشفائية في الصالة الرياضية، الأحد، في إطار تحضيرات الفريق للمواجهة.

يذكر أن النصر يملك ثلاث نقاط من مواجهتين في البطولة القارية، بينما جمع الاتحاد أربع نقاط من ثلاث مباريات قبل خوض منافسات الجولة الرابعة.