المال أم الإدارة لصناعة البطل؟!

في كرة القدم الحديثة، أصبحت الأموال عنصرًا أساسيًا في صناعة المنافسة، وأصبحت الأندية تتسابق للتعاقد مع أبرز النجوم والمدربين العالميين، في محاولة لبناء فرق قادرة على حصد البطولات. لكن السؤال، الذي يستحق التأمل: هل يكفي أن يمتلك النادي ميزانية ضخمة حتى يصبح بطلًا؟



من وجهة نظري، المال يشتري اللاعب المميز، لكنه لا يشتري الانسجام، ولا يصنع الروح الجماعية، ولا يضمن النجاح داخل الملعب. فكم من فريق امتلك أسماء عالمية، وأنفق مبالغ كبيرة، لكنه أخفق في تحقيق أهدافه، بينما استطاعت فرق أخرى بإمكانات أقل أن تنافس وتحقق إنجازات لافتة.



الفرق الحقيقي يكمن في الإدارة. فالنادي الناجح لا يبدأ عمله من سوق الانتقالات فقط، بل من رؤية واضحة تحدد احتياجات الفريق، وتختار المدرب المناسب، وتبني منظومة فنية وإدارية متكاملة. كما أن الاستقرار الإداري، ووضوح الصلاحيات، والتخطيط طويل المدى، عوامل لا تقل أهمية عن جودة المحترفين.



ومن الأخطاء التي تقع فيها بعض الأندية الاعتقاد بأن تغيير المدرب أو التعاقد مع نجم جديد هو الحل السريع لكل مشكلة. بينما قد تكون المشكلة الحقيقية في غياب التخطيط، أو عدم الانسجام بين الإدارة والجهاز الفني، أو سوء اختيار العناصر التي تناسب أسلوب اللعب.



كذلك، لا يمكن إغفال أهمية الاستثمار في اللاعبين المحليين والأكاديميات السنية، فالأندية التي تصنع مواهبها تمتلك موردًا مستدامًا، ولا تصبح رهينة لسوق الانتقالات في كل موسم. فاللاعب المحلي المميز يمثل قيمة فنية واقتصادية، ويمنح النادي هوية وامتدادًا للمستقبل.



لا يبقى إلا أن أقول:



وفي ظل التطور الكبير الذي تشهده الرياضة السعودية، أصبحت أمام أنديتنا فرصة لبناء نماذج إدارية احترافية تتجاوز مفهوم الإنفاق إلى مفهوم الاستثمار، بحيث يكون النجاح قابلًا للاستمرار، وليس مرتبطًا بموسم واحد أو صفقة استثنائية.

فالمال يمنح النادي فرصة المنافسة، لكن الإدارة الذكية هي التي تحول هذه الفرصة إلى بطولة وإنجاز.



هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصحيفتنا «الرياضية» وأنت كما أنت جميل بروحك وشكرًا لك.