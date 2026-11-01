أمير الشرقية يفتتح وجهة «باي فرونت» على كورنيش الخبر

افتتح الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وجهة «باي فرونت» على كورنيش الخبر، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى أنسنة المدن وتطوير الواجهات البحرية، وتحويل المساحات العامة إلى وجهات حيوية جاذبة، توفر خيارات متنوعة للسكان والزوار، وتسهم في تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة.

وأكد الأمير أن تطوير الوجهات السياحية والترفيهية يسهم في تنويع الخيارات المتاحة، ويدعم الحراك الاقتصادي والسياحي، ويعزز جودة الحياة في مدن المنطقة، وتوفر خيارات متنوعة للأهالي والزوار، بما يتناسب مع المقومات التي تتمتع بها المنطقة الشرقية وموقعها على الخليج العربي.

وأوضح المهندس فهد بن محمد الجبير، أمين المنطقة الشرقية، أن المشروع يقدم تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والسياحة والضيافة والأنشطة البحرية، ويعزز جاذبية الواجهة البحرية، مؤكدًا أن الأمانة تحرص على تطوير أصولها البلدية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية وتوفير وجهات تلبي تطلعات السكان والزوار.

من جهته، أوضح عصام المهيدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة المهيدب، أن «باي فرونت»، المملوكة لمجموعة المهيدب، والتي طورتها شركة أجدان للتطوير العقاري بدعم وتمكين من أمانة المنطقة الشرقية وصندوق التنمية السياحي، تمثل وجهة بحرية جديدة تمتد كيلومترًا بمحاذاة الخليج العربي، وتضم أربع مناطق تشمل مطاعم ومقاهي مطلة على البحر، وشاطئًا رمليًا، وممرات للمشاة، ومساحات مفتوحة ومرافق ترفيهية متنوعة، مبينًا أن المشروع يجسد التوجه نحو تطوير وجهات نوعية تسهم في تنمية المدن وأنسنتها، وتحويل مساحاتها إلى وجهات حيوية، بما يدعم الحراك الاقتصادي والسياحي في المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن المشروع يراعي في تصميمه طبيعة موقعه الساحلي، من خلال المساحات المفتوحة والعناصر الطبيعية التي تعزز ارتباط الوجهة بالبيئة البحرية، إلى جانب توفير مرافق ومساحات متنوعة تلبي احتياجات الزوار، وتتيح لهم الاستمتاع بتجارب مختلفة على البحر.