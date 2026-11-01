جسيم يعيد ستراسبورج إلى طريق الانتصارات

أعاد الدولي المغربي ياسين جسيم، لاعب فريق ستراسبورج الأول لكرة القدم، إلى سكة الانتصارات بتسجيله ثنائية الفوز الكبير على ضيفه أوكسير المنقوص عدديًا 5-1 الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي.

وسجل جسيم الهدفين الرابع بقدمه اليسرى والخامس برأسية في الدقيقتين 77 و85، وصنع الهدف الثاني للعاجي مارسيال جودو 55، بعدما افتتح البرتغالي داريو إيسوغو التسجيل 41، وسجل الدنماركي كونراد هاردر الثالث (62 من ركلة جزاء).

واستعاد جسيم هويته التهديفية بعد صيام منذ المرحلة الثانية عندما سجل ثنائية في مرمى لانس (2-1)، فرفع رصيده إلى أربعة أهداف على لائحة الهدافين مع ثلاث تمريرات حاسمة، مساهمًا في تحقيق فريقه فوزه الأول بعد خمس مباريات عجاف كسب فيها نقطة واحدة ومني بأربع هزائم متتالية.

وكان جسيم، المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم تحت 20 عامًا في تشيلي في عام 2025، اكتفى بتمريرة حاسمة واحدة في ثماني مباريات في الموسم الماضي.

وسجل الإنجليزي كاميرون أرشير 68 الهدف الوحيد لأوكسير قبل أن يُطرد زميله البديل لامفيا ديوباتي ببطاقة حمراء مباشرة 74 بعد 11 دقيقة من دخوله بديلًا لكيفان دانوا.

وتنفس ستراسبورغ الصعداء أمام فريق خسر نفس عدد المباريات (5) منذ انطلاق البطولة، فتساوى معه بعدد النقاط في المركز الثاني عشر (10).

وفي مباراة ثانية عمَّق مباراة ثالثة باريس أف سي جراح ضيفه موناكو عندما تغلب عليه 3-1.

وفرض المهاجم الدولي المالي لاسين سينايوكو نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله ثنائية منح بها التقدم لفريق العاصمة في الدقيقتين 38 و44 رافعًا رصيده إلى ثمانية أهداف الموسم الجاري ومنفردًا بصدارة ترتيب هدافي الدوري متقدمًا بفارق هدف واحد على مهاجم رين إيستيبان لوبول.

وقلّص الضيوف الفارق مطلع الشوط الثاني عبر المهاجم الدولي الأمريكي فولارين بالوجون 65، لكن بابلو باجيس وجه الضرب القاضية لفريق الإمارة بتسجيله الهدف الثالث لنادي العاصمة 74.

وتراجع موناكو إلى المركز السادس بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة.

ولم يحقق موناكو أي فوز في الدوري منذ أربع مباريات. فقبل سقوطه على ملعب جان بوان، حيث لا يزال باريس إف سي من دون خسارة الموسم الجاري (أربعة انتصارات وتعادل واحد)، كان فريق الإمارة تعادل مع تولوز وليل ثم خسر أمام لوريان.