كأس ألمانيا.. ليفركوزن يصطدم بلايبزيج في ثمن النهائي

يلتقي فريق باير ليفركوزن الأول لكرة القدم نظيره لايبزيج، مطلع ديسمبر المقبل، في واحدةٍ من أبرز مواجهتَين بين فرق «البوندسليجا» ضمن الدور ثمن النهائي لكأس ألمانيا، حسبَ نتائج قرعةٍ سُحبت في دورتموند، الأحد.

وكان ليفركوزن فاز 2ـ0 على لايبزيج ضمن الجولة الرابعة من الدوري الألماني، سبتمبر الماضي.

وفي المباراة القوية الأخرى، يحلُّ بوروسيا دورتموند، ثاني ترتيب الدوري حاليًّا خلف بايرن ميونيخ، ضيفًا على آينتراخت فرانكفورت في ملعب فالدشتاديون.

أمَّا بايرن، المتوَّج بلقبه الـ 21 في كأس ألمانيا «رقمٌ قياسي» بعد فوزه على شتوتجارت 3ـ0 في نهائي البطولة مايو الماضي، فيستضيف على ملعبه أليانز أرينا هيرتا برلين، متصدر الدرجة الثانية حاليًّا وصاحب بداية موسمٍ شبه مثاليةٍ بحصده 28 نقطةً من أصل 30 ممكنة بعد تسعة انتصاراتٍ وتعادلٍ واحدٍ.

وتُلعَب مباريات الدور ثمن النهائي 1 و2 ديسمبر، ويُجرى ربع النهائي 2 و3 و9 و10 فبراير، ونصف النهائي 20 و21 أبريل، فيما يستضيف الملعب الأولمبي في برلين النهائي، 29 مايو.

وإضافةً إلى هذه المواجهات، أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي عن لقاءات شتوتجارت ودينامو دريسدن «درجة ثانية»، وبوروسيا مونشنجلادباخ ودارمشتات «درجة ثانية»، وكايزر سلاوترن «درجة ثانية» وفرايبورج، وهولشتاين كيل «درجة ثانية» وكولن، وبوخوم «درجة ثانية» وأوجسبورج.