مارتينز: مُطالَبون بتجنب الأخطاء أمام القادسية

حثّ البرتغالي بيدرو مارتينز، مدرب فريق الغرافة القطري الأول لكرة القدم، لاعبيه على تجنب ارتكاب الأخطاء، الاثنين أمام القادسية في رابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وخلال مؤتمر صحافي الأحد عن المباراة، صرّح مارتينيز: «مٌطالَبون بالتركيز وتجنب الأخطاء لتحقيق الانتصار»، مشيرًا إلى امتلاك الفريق الضيف لاعبين متميزين.

بدوره، أكد أحمد بشير، حارس مرمى الفريق القطري، أن اللاعبين مُطالَبون بـ«تقديم كل ما يملكون» من أجل تصحيح المسار.

وأضاف عبر المؤتمر ذاته: «على الرغم من الغيابات، هدفنا تحقيق الفوز وإحياء الآمال».

وفي مجموعة غرب القارة، يقبع الغرافة في المركز الـ 15، وقبل الأخير، من دون أي نقطة، بعدما خسِر مبارياته الثلاث، أمام الهلال والأهلي السعوديين واستقلال الإيراني.