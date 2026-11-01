«ملحمة الصقور».. 11 فنانا يصدحون بحب الوطن

أُطلقت مجموعة روتانا للموسيقى، الأغنية الوطنية «ملحمة الصقور»، الأحد، بمشاركة 11 من أبرز نجوم الأغنية السعودية والخليجية، في عمل فني استثنائي يجمع أصواتًا من أجيال ومدارس غنائية مختلفة، احتفاء بالوطن وتجسيدًا لمشاعر الانتماء والاعتزاز به.

ويشارك في الملحمة فنان العرب محمد عبده، وعبادي الجوهر، وعبدالمجيد عبدالله، ورابح صقر، وراشد الماجد، وماجد المهندس، وطلال سلامة، وراشد الفارس، وعباس إبراهيم، وعايض يوسف، وسلطان خليفة، في اجتماع فني يجمع نخبة من أبرز الأصوات التي صنعت حضورًا لافتًا في مسيرة الأغنية السعودية والخليجية.

و العمل من كلمات الشاعر فيصل العطاوي، وألحان سهم، وبإشراف عام من سالم الهندي، فيما تعود الفكرة والرؤية إلى محمد الهاجري، وتتولى مجموعة روتانا للموسيقى إنتاجه.

وتحمل «ملحمة الصقور» رسالة وطنية تعكس الاعتزاز بالوطن، وتترجم مشاعر الولاء والانتماء من خلال عمل غنائي يجمع هذه الكوكبة من النجوم، في صورة فنية تبرز مكانة الأغنية السعودية ودورها في التعبير عن الهوية الوطنية وترسيخ المشاعر الوطنية.