رسميا.. إدارة النجوم تباشر المهام

باشرت إدارة نادي النجوم الجديدة، المكلفة من قِبل وزارة الرياضة، مهام عملها رسميًا بقيادة الدكتور محمد سالم الحسن رئيس المجلس.

وتضم الإدارة في عضويتها كلاً من جاسم الجاسم، وعبد الله بن فرج حسن العنبر، على أن تستمر مدة تكليف المجلس الحالي حتى انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي.

وفي إطار ترتيب أوراق النادي وضمان استقرار العمل، عقدت الإدارة الجديدة فور استلام مهامها سلسلة من الاجتماعات التنظيمية مع الأجهزة الفنية والإدارية بمختلف قطاعات النادي.

واختتمت هذه اللقاءات باجتماع موسع مع الجهازين الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم، الذي يشارك منافساته في دوري الدرجة الثانية السعودي، وذلك لتحفيزهم ومناقشة متطلبات المرحلة المقبلة لتحقيق تطلعات جماهير النادي.