الكوكي يباشر مهمة المصري البورسعيدي

عاد التونسي نبيل ​الكوكي لتدريب المصري البورسعيدي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم خلفًا لأحمد سامي الذي رحل عن منصبه لتراجع النتائج.

وقال ‌النادي في ‌حسابه على ​فيسبوك: «وافق ‌مجلس ⁠إدارة ​النادي المصري على ⁠تشكيل الجهاز المعاون للتونسي الكوكي. يضم الجهاز كل من نادر الهبيري مدربًا مساعدًا وعادل بن زويتة ⁠مدربًا لحراس المرمى وقيس ‌غطاسي ‌معدًا بدنيًا وحسام ​بن ‌عبودة محللًا للأداء».

وباشر المدرب التونسي مهامه عمليًا بالإشراف على أول تدريب منذ إعلان عودته مدربًا للفريق البورسعيدي.

وسبق للكوكي صاحب الـ56 ‌عامًا تدريب المصري الموسم الماضي ونجح في قيادة النادي لبلوغ الأدوار الإقصائية ‌لكأس الكونفدرالية الإفريقية بعد تجاوز مرحلة المجموعات.

ويملك الكوكي ⁠خبرة ⁠تدريبية واسعة في المنطقة العربية، حيث سبق له تدريب عدة أندية في بلاده تونس، وكذلك في الجزائر والسودان والبحرين والأردن وليبيا.

ويحتل المصري المركز الـ12 في الدوري ​برصيد ​تسع نقاط من ثمان مباريات.