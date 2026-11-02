يوفنتوس ينهض بثنائية نابولي

استعاد فريق يوفنتوس الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات بفوز مهم على نابولي 2-0 خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب «أليانز ستاديوم» ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

جاءت ثنائية «السيدة العجوز» في الشوط الثاني عبر تسديدتين بعيدتي المدى؛ حيث افتتح البوسني كريم ألايبجوفيتش التسجيل في الدقيقة 70، قبل أن يستغل الفريق النقص العددي للضيوف بعد طرد لاعب نابولي لوكا ماريانوتشي، ليضيف البديل جيريمي بوجا الهدف الثاني في الدقيقة 87. وكان يوفنتوس خسر من جنوى 0-2 الجولة الماضية.

بهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع، ويقترب مجددًا من صراع المربع الذهبي، فيما تراجع نابولي إلى المركز الثامن وبقى عند 14 نقطة.