بقيادة ميسي.. إنتر ميامي يحجز مقعده في كأس الأبطال

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفًا متأخرًا بعد تمريرة حاسمة، الإثنين، وقاد فريقه إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم لفوز حاسم على مضيفه نيو إنجلاند ريفولوشن بنتيجة 2ـ1 ليضمن مقعده في مسابقة كأس الأبطال للكونكاكاف الموسم المقبل.

وجاء هدف ميسي، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، بعد مراوغته ثلاثة مدافعين في الدقيقة 83، وكان كافيًا لحصد النقاط الثلاث، بينما أُلغي هدف عكسي سجله زميله الجامايكي إيان فراي بعد أربع دقائق بداعي التسلل بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وكان النجم الأرجنتيني، البالغ 39 عامًا، قد لعب تمريرة حاسمة برأسه للمهاجم المكسيكي جيرمان بيرتيرامي الذي أدرك التعادل «69»، ردًا على هدف السبق من المجري دانيال جازداج مع بداية الشوط الثاني «53».

وارتقى إنتر ميامي مجددًا إلى المركز الثاني موسعًا الفارق إلى نقطة واحدة عن نيو إنجلاند قبل مرحلة واحدة من نهاية الموسم، ما يعني أن الفوز على شارلوت أف سي الخامس، السبت، سيضمن له أفضلية الأرض حتى نهائيات المنطقة الشرقية.

كما ضمن هذا الفوز لميامي مقعده في كأس أبطال «الكونكاكاف» العام المقبل.