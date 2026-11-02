البترجي لـ«الرياضية»: أقيلوا مدرب الأهلي.. وحاسبوهم دون اختراعات

برز عبد الله البترجي، رئيس نادي الأهلي سابقًا، بصفته واحدًا من الإداريين الذين تقلدوا مناصب عدة في ناديه، بدأت بتعيينه مسؤولًا عن الاستثمار في موسم 2014-2015، وبعدها تقلد منصب نائب رئيس مجلس الإدارة خلال فترة تولي مساعد الزويهري رئاسة النادي، وهي الفترة التي شهدت تحقيق الفريق الأول لكرة القدم لقب الدوري وكأس الملك.

وفي عام 2019، سجل البترجي حضوره على رأس هرم الإدارة الأهلاوية بعد توليه منصب رئيس مجلس الإدارة. استضافته «الرياضية» خلال هذا الحوار الذي كشف فيه عن أهمية استعادة فريقه أمجاده واتخاذ قرارات حازمة، في مقدمتها إقالة المدرب الهولندي مارينو بوسيتش، والاستعانة بمدرب جديد لإنقاذ الفريق، خاصة بعد السداسية التي تلقاها من الشباب في دوري المحترفين، محملًا إياه نسبة 70 في المئة من أسباب الخسارة، إضافة إلى انتقاد خيارات المحترفين الأجانب.

01

كيف شاهدت خسارة الأهلي بسداسية أمام الشباب؟

دون أدنى شك، الخسارة لم تكن متوقعة بهذه النتيجة إطلاقًا، ولكن عند مشاهدتي التشكيلة أدركت بأن المدرب ارتكب أخطاءً لا تُغتفر، وزاد الطين بلة الطرد، والتبديلات التي أجراها زادت السوء سوءًا.

02

هل ترى سداسية الشباب كبوة عابرة أم خللًا عميقًا؟

هذه المباراة لا تعد نهاية المطاف بالنسبة لفريق كبير مثل الأهلي، الذي سبق أن تعرض لنكسات كبيرة من قبل، وعاد أقوى، ولكن لا يكون ذلك إلا باتخاذ قرارات قوية، كما كانت الخسارة قوية، وأولها محاسبة المدرب وعدم ترك المساحة له لاتخاذ القرارات منفردًا، وأرى أن القرار الأهم هو إقالته والبحث عن مدرب لديه اسم يليق بالأهلي وطريقته.

03

من المسؤول عن تلقي الأهلي هذه الخسارة التاريخية؟

دائمًا، الخسارة لها عدة أسباب أو أطراف مثل النجاح، ولكن بالنسبة لنتيجة الأهلي أمام الشباب، فالمدرب يتحمل المسؤولية بنسبة 70 في المئة، إلى جانب انخفاض أداء اللاعبين الذي أرى أن له دورًا كبيرًا، وبلا شك الإدارة السابقة التي أصرت على هذا المدرب وفكره.

04

هل تؤيد إقالة المدرب في هذا التوقيت أم تفضل استمراره؟

المدرب أثبت أنه أقل بكثير من أي مدرب آخر، حتى لو كان مدربًا لشباب الأهلي، ولا شك أن الوقت صعب، ولكن ليس مستحيلًا أن يجدوا مدربًا ذا شأن تدريبي عالٍ.

05

بصفتك رئيسًا سابقًا للأهلي، كيف تقيّم عمل الإدارة الحالية؟

من الصعب الحكم على الإدارة الحالية، ولكنهم يعلمون مسبقًا بالعلة التي اشتكى منها الأهلاويون في بداية الموسم كثيرًا، وبالتالي هم الآن أمام اختبار حقيقي، وأسأل الله لهم العون والسداد في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الأهلي ومحبيه.

06

هل ترى أنها كإدارة نجحت أم فشلت في تحقيق حلم الجماهير؟

كما ذكرت، لم يمضِ على قدوم الإدارة الحالية إلا بضعة أسابيع، ولا يزال أمامنا فرصة للعودة من خلال المنافسات المتبقية.

07

ما رأيك في مستوى الأجانب، وهل صنعوا الفارق المنتظر؟

مستوى الأجانب ليس الأمثل، فالأوكراني أرتيم بوندارينكو يعد الأسوأ بينهم، وحتى الآن لا أرى الفارق المأمول، بل أرى انحدارًا في المستوى العام.

08

هل تم اختيار الأجانب وفق احتياجات الأهلي أم أن العشوائية سيطرت على عملية الاستقطاب؟

أرى أن الاختيارات لم تكن حسب الحاجة، ويعود ذلك، كما ذكرت، للإدارة السابقة واختيارات ماتياس، باستثناء أرتيم، ولا شك أن غياب الإيفواري فرانك كيسيه واضح ومؤثر جدًا.

09

ما الحلول التي ترى أنها تساهم في خروج الأهلي من الأزمة واستعادة هيبة الفريق؟

لا بد من إقالة المدرب الحالي والاستعانة بمدرب جديد يتفهم طريقة لعب الأهلي جيدًا، دون أي اختراعات قد تعيقنا مجددًا، والجلوس مع اللاعبين في المقام الأول والاستماع إليهم، وبعد ذلك محاسبتهم وحثهم على بذل قصارى جهدهم لكي يستعيدوا ثقة جمهورهم.