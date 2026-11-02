ذكرى تاريخية تحفز القادسية أمام الغرافة

يعود فريق القادسية الأول لكرة القدم إلى الملاعب القطرية بعد غياب استمر أكثر من 32 عامًا، متسلحًا بذكريات جميلة وتاريخية حينما يحل ضيفًا على الغرافة القطري، الإثنين، على ملعب ثاني بن جاسم في الدوحة، ضمن رابع جولات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي زيارته الأخيرة للدوحة، التي كانت قبل 32 عامًا و11 شهرًا و21 يومًا، وتحديد في 12 نوفمبر 1993، لا ينسى القدساويون مواجهة العربي القطري ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الكؤوس الآسيوية، التي مهدت طريق الفريق نحو دخول التاريخ من أوسع أبوابه، بعد أن أصبح أول نادٍ سعودي وعربي يتوج بلقبها.

وفي تلك المباراة، فرض القادسية التعادل 1ـ1 على العربي قبل أن يقصيه من البطولة بفوز عليه 1ـ0 إيابًا في الخبر، ويضرب موعدًا مع فريق جنوب الصين من هونج كونج في النهائي، ويتفوق عليه بنتيجة إجمالية 6ـ2 من فوزه 4ـ2 ذهابًا و2ـ0 إيابًا، ليحسم اللقب القاري لمصلحته.

وبعد أعوام طويلة، يحل القادسية ضيفًا على فريق قطري وهو الغرافة، طامحًا في العودة بنتيجة إيجابية على غرار ما فعله أمام العربي، مدججًا بنجوم بارزة، وفي مقدمتها المهاجم المكسيكي جوليان كينيونيس، الذي كان ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2026، وتحت قيادة الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب ليفربول الإنجليزي السابق.

والغرافة هو ثالث فريق قطري يواجهه القادسية على الصعيد القاري، بعد أن خاض ثلاث مواجهات سابقة أمام العربي والسد من دون أن يعرف طعم الخسارة، إذ انتصر في واحدة وتعادل في مباراتين آخرهما مع السد 1ـ1 في 26 أكتوبر الماضي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل الفريق القدساوي المركز السابع في مجموعة الغرب من البطولة القارية، بينما يتذيَّل الغرافة الترتيب دون نقاط.

ويخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية فرق من مجوعتي الشرق والغرب، على أن يلعب الدور ثمن النهائي في مارس المقبل، بينما تجرى الأدوار الإقصائية بدءًا من دور الثمانية وصولًا إلى النهائي بنظام التجمع في السعودية.