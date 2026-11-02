مزاد ضرية.. 5 آلاف متن من الإبل

سجل مهرجان ضرية للإبل بنسخته التاسعة في منطقة القصيم مشاركة 5 آلاف متن من الإبل في جميع سلالاتها.

وكانت مبيعات المهرجان قد تجاوزت مليونًا وثلاثمائة ألف ريال في يومه الأول، في مؤشر على النشاط التجاري المصاحب، وحجم الاهتمام بالمزادات التي تستقطب الباحثين عن السلالات المميزة والإبل ذات المواصفات الأصيلة.

ويأتي تنظيم المهرجان في موقع تبلغ مساحته نحو 5 ملايين متر مربع، بما يوفر مساحة واسعة لاستقبال الإبل والمشاركين والزوار، ويعكس حجم الاستعدادات التنظيمية لاستيعاب الحركة المتزايدة التي يشهدها المهرجان.

يذكر أن المزاد انطلق، الخميس الماضي، ويستمر 10 أيام، وسط توقعات بتصاعد صفقات البيع والشراء وتحقيق أرقام جديدة في حجم المبيعات وأعداد الزوار.