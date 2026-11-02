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تحضيرات أتلتيكو

2026.11.02 | 02:28 pm
أجرى لاعبو فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم، حصة تدريبية صباحية في مقر النادي ضمن التحضيرات لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء (وكالات)
تحضيرات أتلتيكو

تحضيرات أتلتيكو

تحضيرات أتلتيكو

تحضيرات أتلتيكو