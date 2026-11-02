تحضيرات أتلتيكو

أجرى لاعبو فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم، حصة تدريبية صباحية في مقر النادي ضمن التحضيرات لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء (وكالات)