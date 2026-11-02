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تحضيرات أتلتيكو
2026.11.02 | 02:28 pm
أجرى لاعبو فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم، حصة تدريبية صباحية في مقر النادي ضمن التحضيرات لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء (وكالات)
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