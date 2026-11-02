ألكاراز : زفيريف الأفضل.. وتنافس 2027 أقوى

توقع الإسباني كارلوس ألكاراز ألا تقتصر المنافسة على قمة تنس الرجال في 2027 على صراع ثنائي ​بينه وبين الإيطالي يانيك سينر، بعدما كسر الألماني ألكسندر زفيريف هيمنتهما على البطولات الأربع الكبرى، وأظهر بن شيلتون بوادر على أنه قد يصبح ضمن النخبة.

وقال ألكاراز لوسائل الإعلام بعد فوزه ببطولة فيينا المفتوحة «الفترة التحضيرية للموسم مهمة جدًا. أستطيع أن أؤكد لكم أن اللاعبين يأخذون فترة ما قبل بداية الموسم على محمل الجد حقًا، ويقضون أسابيع في التدريب الشاق ليكونوا في أعلى ⁠درجة من اللياقة البدنية».

وأضاف «أظهر لنا زفيريف ‌ما يقدر على ‌فعله. إنه أفضل لاعب هذا العام. ​إنه يستحق أن يكون ‌في هذا المكان. لنرى ما إذا كان سيواصل ‌تحقيق الإنجازات الرائعة التي حققها هذا العام في 2027».

وتابع «وصل شيلتون إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى، وأعتقد أنه طموح ومتشوق لتحقيق المزيد العام المقبل. وهناك ‌لاعبان آخران يقدمان أداء رائعًا أيضًا، وسيحاولان التدرب بأقصى جهد ليكونا في أفضل ⁠حالاتهما العام ⁠المقبل».

وتقاسم ألكاراز ألقاب البطولات الأربع الكبرى مع سينر موسمي 2024 و2025، لكن الإصابات التي تعرض لها اللاعبان العام الجاري فتحت الباب أمام زفيريف ليتوج ‌ببطولتي فرنسا المفتوحة ‌وأمريكا المفتوحة.

وفاز ألكاراز، الأحد، بلقبه السابع في البطولات الكبرى في بطولة أستراليا المفتوحة قبل أن تبعده إصابة في المعصم عن الملاعب لأكثر من أربعة أشهر.

ومنذ عودته في بطولة أمريكا المفتوحة، فاز بلقبين في طوكيو وفيينا.

وسيسعى إلى إنهاء الموسم بصورة مثالية عندما يخوض ​بطولة باريس للأساتذة المقررة ​هذا الأسبوع قبل البطولة الختامية للموسم التي تنطلق في 15 نوفمبر الجاري.