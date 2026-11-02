الهلال.. التدريب الأخير يحدد مصير سالم

يحدد تدريب فريق الهلال الأول لكرة القدم «الأخير»، الإثنين، قبل مواجهة شباب الأهلي الإماراتي، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، إمكانية مشاركة سالم الدوسري من عدمها، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وغاب الدوسري عن مباراة فريقه الأخيرة التي جمعته مع الفتح لحساب الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، السبت الماضي، والتي كسبها الأزرق بهدفين دون رد بداعي الإصابة.



وشارك الدوسري بصفة أساسية في الـ 90 دقيقة من مباراة الشمال القطري في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة والتي خسرها 1ـ3.

ويضع الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، الإثنين، اللمسات الأخيرة في التدريبات الخاصة بمواجهة شباب الأهلي بعد عقده مؤتمرًا صحافيًا برفقة أحد لاعبي الفريق يتحدثان فيه عن التحضيرات الفنية المتعلقة بمواجهة الفريق الإماراتي.



وتشهد المواجهة الآسيوية غياب الهولندي كريسينسيو سامرفيل بسبب الإيقاف الانضباطي من قبل الاتحاد القاري للعبة، إضافة إلى البرازيلي جابرييل مارتينيلي الذي يعاني من إصابة عضلة الفخذ الخلفية تعرض لها خلال مجريات مباراة فريقه أمام القادسية ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي 23 أكتوبر الماضي.

وكان حساب نادي الهلال أعلن في منصة «إكس» عن حاجة اللاعب للعلاج والتأهيل لفترة تتراوح ما بين 10-15 يومًا. وغاب مارتينيلي عن مواجهتي الشمال القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومباراة الفتح في دوري «روشن».