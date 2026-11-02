معسكر الابتكار الإعلامي ينظم جلسات إرشادية يومية

أعلن معسكر الابتكار الإعلامي، إحدى مبادرات المنتدى السعودي للإعلام، إطلاق برنامج التطوير والإرشاد، الإثنين.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل المشاريع الإعلامية المشاركة، وصقل أفكارها، وتعزيز جاهزيتها للانتقال إلى مراحل أكثر تقدمًا، من خلال منظومة متكاملة من الجلسات الإرشادية والاستشارية وورش العمل التدريبية، بمشاركة خبراء ومتخصصين وأعضاء من نادي الابتكار السعودي.

ويأتي البرنامج امتدادًا لجهود المعسكر في احتضان وتسريع المشاريع الإعلامية الواعدة، بعد استقباله أكثر من 300 مشروع من 25 دولة، وتأهل 150 مشروعًا للمرحلة المقبلة، حيث يتضمن 100 ساعة من الإرشاد والجلسات الاستشارية، إلى جانب 5 ورش عمل تدريبية تستهدف تطوير مهارات المشاركين وتعزيز قدراتهم في بناء المشاريع الإعلامية.

وتُعقد الورش التدريبية يوم الإثنين من كل أسبوع، ويقدمها عدد من أعضاء نادي الابتكار السعودي، وتشمل ورشة «التفكير الإبداعي وأثره على المبتكر» للدكتور وليد الشميمري، وورشة «الذكاء الاصطناعي في الإعلام» للدكتورة أماني البريكان، وورشة «النمذجة الأولية» للدكتورة وفاء الأحمدي، وورشة «استدامة الحلول» للمهندس محمد العمودي، إضافة إلى ورشة «مهارات تقديم العروض» للمهندس طارق بامسق.

كما تتواصل الجلسات الإرشادية والاستشارية بشكل يومي على مدى شهر، ما يتيح للمشاريع المشاركة الاستفادة من خبرات المرشدين من أعضاء النادي، والحصول على التوجيه المتخصص لتطوير أفكارها ومعالجة التحديات التي تواجهها.

ويستهدف البرنامج تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشاريع إعلامية أكثر نضجًا وجاهزية للمستقبل، وتعزيز قدرات المشاركين على تطوير حلول إبداعية قابلة للتطبيق والاستدامة، ما يواكب التحولات المتسارعة في القطاع الإعلامي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن تتواصل أعمال المعسكر ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير 2027، في الرياض العاصمة، بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» ونادي الابتكار السعودي.