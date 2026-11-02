شباب الأهلي: يا هلا بالرياض وأهلها

وصلت بعثة فريق شباب الأهلي الإماراتي الأول لكرة القدم، إلى الرياض، ظهر الإثنين، استعدادًا لمواجهة الهلال ضمن لقاءات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبحسب مصادر «الرياضية» غادرت بعثة الفريق الإماراتي من دبي عند الـ 12:40 ظهرًا ووصلت إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض عند الـ 02:35 ظهرًا على متن رحلة الخطوط السعودية رقم«SV597».

وأضافت المصادر ذاتها أن مسؤولي الاتحاد الآسيوي أبلغوا الطاقم التحكيمي والإداري للمواجهة منذ وقت مبكر من صباح الإثنين بإجراء اللقاء بشكل طبيعي في وقته المحدد مسبقًا.

ونشر حساب النادي الإماراتي فيديو عبر حسابه في منصة «إكس» للتدوينات القصيرة وكتب: «نحن في الرياض.. كما وعدناكم. يا رياض العز جيناكم، شوقًا لكم ولأهلها.. من دار المحبة إلى دار العز.. يا هلا بالرياض وأهلها».

ويستقبل الهلال نظيره شباب الأهلي، الثلاثاء، عند الـ 09:15 مساءً على ملعب «المملكة أرينا».

ويمتلك الهلال في رصيده 6 نقاط بعد مرور ثلاث جولات من انتصارين وخسارة.