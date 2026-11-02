مدرب باختاكور.. خسر أمام السعوديين واستعان بصديق في النخبة

يقود الأوزبكي كمال الدين تاجيف فريق باختاكور منذ توليه منصب مدرب الفريق الأول لكرة القدم في مايو 2025، لكن بمساعدة المولدوفي إميليان كاراس، الذي انضم إلى نادي باختاكور في يناير 2026 بصفته مساعدًا للمدرب بشكل رسمي.

وعلى الرغم من أن تاجيف يعد الرجل الأول داخل الطاقم الفني لنادي باختاكور، إلا أن كاراس يحضر بشكل أكبر في مباريات دوري أبطال آسيا، خاصة خلال المؤتمرات الصحافية والمقابلات الإعلامية، وذلك لأن المدرب الأوزبكي تاجيف لا يحمل حتى الآن رخصة التدريب الاحترافية المطلوبة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لذلك تم تسجيل إميليان كاراس رسميًا بصفته «المدرب الرئيس» في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، نظرًا لأنه يحمل رخصة التدريب الاحترافية من الاتحاد الأوروبي «UEFA Pro Licence»، ما يجعله مستوفيًا لما يخص لوائح التراخيص الخاصة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وبدأ تاجيف مسيرته التدريبية مدربًا مساعدًا في باختاكور، خلال الفترة من 2022 وحتى 2025، قبل أن يقود الفريق بصفة رسمية منذ 2025، إذ أدار 64 مباراة في كل المسابقات، حقق خلالها 40 فوزًا وخسر 8 مواجهات فقط، إضافة إلى 16 تعادلًا.

وتحت قيادة كمال الدين تاجيف، توج فريق باختاكور بلقب كأس أوزبكستان 2025، كما حصل المدرب على جائزة أفضل مدرب في الدوري خلال مايو 2025 أيضًا.

وعلى الرغم من أنه لا يملك خبرة عريضة في عالم التدريب حتى الآن، إلا أن كمال الدين تاجيف يعد من نجوم الكرة الأوزبكية لاعبًا، إذ سبق له اللعب في صفوف فريق باختاكور لعدة أعوام، كما كانت له تجربة احترافية خارج البلاد مع فريق جيانجسو سونينج الصيني.

وعلى المستوى الدولي، ارتدى تاجيف قميص منتخب بلاده أوزبكستان خلال الفترة من 2007 وحتى 2016، كما توج بلقب الدوري الأوزبكي مع فريق باختاكور خلال 7 مواسم مختلفة قبل اعتزاله.

وأدار تاجيف مدربًا مباراة واحدة ضد الفرق السعودية في دوري أبطال آسيا للنخبة، حين التقى فريق باختاكور منافسه الأهلي، ضمن مرحلة الدور الرئيس في نخبة آسيا لموسم 2026ـ2027، عندما انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1ـ1 بين الفريقين.

أما على مستوى مسيرته لاعبًا، يعرف كمال الدين تاجيف الفرق السعودية جيدًا، إذ واجهها أكثر من مرة سابقًا في البطولات القارية، لكن دون أن يحقق انتصارات كبيرة.

وفي بطولة دوري أبطال آسيا 2016، لعب تاجيف مع باختاكور أمام الهلال مرتين في مرحلة المجموعات، حيث خسر فريقه مباراة بنتيجة 1ـ4، كما تعادل في اللقاء الآخر بنتيجة 2ـ2. وخسر أيضًا ضد الشباب مرتين في دوري أبطال آسيا 2010، حين فاز الشباب على باختاكور في مباراتي المجموعة بنتيجة 3ـ1 و2ـ1.

وخرج تاجيف مع باختاكور من الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا 2009، بعد التعادل ذهابًا بنتيجة 1ـ1 أمام الاتحاد، ثم الخسارة أمام الفريق السعودي بنتيجة 0ـ4 في الإياب.

كما شارك الأوزبكي أمام النصر في دوري أبطال آسيا 2011، حيث انتهى اللقاء بين باختاكور والنصر بنتيجة 2ـ2، فيما فاز مرة واحدة على فريق سعودي، حين انتصر باختاكور على الاتفاق بنتيجة 2ـ1، ضمن منافسات دور الـ16 في مسابقة دوري أبطال آسيا 2009.