بعد إقصائهما.. رسن يحمل لواء باختاكور ضد النصر

يترقب العراقي بشار رسن، لاعب وسط فريق باختاكور الأوزبكي الأول لكرة القدم، مواجهة النصر السعودي، الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما شارك في إقصاء الفريقين من نسخة 2020 بقميص بيرسبوليس الإيراني.

وشارك رسن في انتصار بيرسبوليس على باختاكور 2ـ0، 30 سبتمبر 2020، في ربع النهائي، قبل أن يتجاوز النصر بعد ثلاثة أيام بركلات الترجيح 5ـ3، إثر تعادلهما 1ـ1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكان للاعب العراقي دور في هدفي مواجهة النصر، بعدما تسبب في ركلة جزاء سجل منها المغربي عبد الرزاق حمد الله هدف التقدم عند الدقيقة 36، ثم صنع هدف التعادل لزميله مهدي عبدي في الدقيقة 42، وفق تقرير الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وبعد ستة أعوام، يرتدي رسن قميص باختاكور أمام النصر، في مواجهة تجمع الفريق الذي انضم إليه لاحقًا بمنافس أسهم في إبعاده عن نهائي البطولة القارية.