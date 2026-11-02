إصابة ميسي تهدد مستقبله مع الاتفاق

رجحت مصادر خاصة بـ«الرياضية» احتمالية غياب الفرنسي ريان ميسي، لاعب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم الجاري، بعد تفاقم إصابته «تمدد الرباط الداخلي» التي يعاني منها.

وأوضحت المصادر أن الإصابة التي يشكو منها اللاعب شهدت تطورات خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى استمرار ابتعاده عن المشاركة مع الفريق، وسط مخاوف من عدم قدرته على العودة إلى الملاعب قبل نهاية الموسم الجاري.

وكان نادي الاتفاق قد أعلن في وقت سابق عن تعرض اللاعب لتمدد في الرباط الداخلي، وحدد مدة غيابه المبدئية بعشرة أيام، قبل أن تتفاقم الإصابة وتطول فترة ابتعاده عن الملاعب.

وينتظر أن يعلن نادي الاتفاق خلال الفترة المقبلة عن آخر مستجدات إصابة اللاعب، والمدة المتوقعة لغيابه عن الملاعب، بعد تقييم حالته من قبل الجهاز الطبي.

ويحتل الاتفاق المركز السابع في سلم الترتيب برصيد 19 نقطة من خمسة انتصارات وأربعة تعادلات وثلاث خسائر.