«مهد» وجدة يوقعان اتفاقية شراكة تعزيز فرص تطوير المواهب

وقّعت أكاديمية «مهد» اتفاقية شراكة مع نادي جدة الرياضي، تهدف إلى إتاحة الفرصة لخريجي الأكاديمية للانضمام إلى النادي، بما يسهم في استمرارية تطوير المواهب وتعزيز مشاركتها في المنافسات الرسمية، إلى جانب التعاون الفني والإداري بين الطرفين، ورفع مستويات اللاعبين الفنية والتنافسية بحسب بيان نشرته، الإثنين.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في الرياض بحضور كل من مايك بويج، الرئيس التنفيذي للرياضة في أكاديمية «مهد» الرياضية، وأحمد الحمد، الرئيس التنفيذي لنادي جدة الرياضي.

وترتكز هذه الشراكة على إتاحة الفرصة للاعبي الأكاديمية ممن تجاوزوا سن 15 عامًا للانضمام إلى نادي جدة، والمشاركة بانتظام في المنافسات المحلية، مع متابعة مستوياتهم وتقييم أدائهم الفني، بما يسهم في صقل مهاراتهم ورفع جاهزيتهم التنافسية.

وتشمل مجالات الشراكة في المرحلة الأولى تطوير الجوانب الفنية والإدارية والتشغيلية والتقنية، وبحث تنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل والزيارات المهنية، والاستفادة من المرافق الرياضية ومراكز التدريب لدى الطرفين، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة، إضافة إلى بحث تنظيم واستضافة البطولات والمعسكرات الرياضية، بما يعزز تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وتأتي الاتفاقية في إطار جهود أكاديمية «مهد» الرياضية لتطوير المواهب الكروية، وتعزيز التكامل بين برامج إعداد اللاعبين وتأهيلهم وفرص مشاركتهم في المنافسات الرسمية، حيث تمثل الشراكة مع نادي جدة نموذجًا أول يهدف إلى تعزيز فرص المواهب في الأندية الرياضية، من خلال إتاحة المجال أمام اللاعبين المؤهلين لمواصلة تطورهم والتدرج عبر الفئات السنية والفرق المناسبة لمستوياتهم، وصولًا إلى الفريق الأول، وفقًا للتقييم الفني والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.