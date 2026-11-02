إيالا مصدومة من شعبيتها الجارفة

كشفت الفلبينية أليكس إيالا، نجمة التنس الصاعدة، أنها لم تدرك مدى الشعبية الجارفة التي أصبحت تتمتع بها لاسيما في بلادها، مشيرة إلى أن الأمر كان صدمة بالنسبة لها.

كان ذلك في يوم حار ومشمس من يناير الماضي في ملبورن، وكانت اللاعبة الفلبينية تخوض للمرة الأولى منافسات الجدول الرئيس في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

واصطفت حشود كبيرة من المشجعين الفلبينين لمشاهدتها، فيما امتلأت الساحة الصغيرة التي احتضنت مباراتها في الدور الأول ضد الأمريكية أليسيا باركس عن آخرها.

وبعدما أمضت بعض الوقت في تحية مشجعيها بعد خسارة تلك المباراة، أُخرِجت من الملعب بمرافقة أمنية تشبه تلك التي تُخصص عادة لرؤساء الدول.

وقالت اللاعبة البالغة 21 عامًا في مقابلة هذا الأسبوع خلال دورة هونج كونج عندما ذُكِرت بتلك الحادثة: «من الصعب أن أنساها. نعم، كان الأمر صادمًا. اختبرت حشودًا جماهيرية من قبل، لكن أعتقد أنها كانت على الأرجح المرة الأولى التي أواجه فيها أمرًا بهذا الحجم».

وتابعت: «أظن أن مثل هذه اللحظات يكون وقعها أقوى قليلًا عندما تكون غير متوقعة».

وفي الفلبين التي لم يسبق لها أن قدمت لاعبة بمستوى عالمي، كانت إيالا في طور التحول إلى نجمة كبيرة، ثم بلغت الدور ثمن النهائي في بطولة ويمبلدون في يوليو، في أفضل إنجاز لها في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وبعد ذلك، حققت الإنجاز بفوزها على الفائزة بأربع بطولات كبرى اليابانية ناومي أوساكا في نصف نهائي دورة واشنطن، قبل أن تهزم المصنفة الأولى الأمريكية جيسيكا بيجولا وتحرز اللقب.

وأصبحت إيالا أول لاعبة من الفلبين تحرز لقبًا فرديًا في دورات رابطة اللاعبات المحترفات.

وباتت تحتل حاليًا المركز السابع عشر عالميًا، في أعلى تصنيف في مسيرتها، ما زاد من مشهد أن تحاط بحشود كبيرة من أبناء بلدها أينما لعبت.