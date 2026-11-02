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تدريب أخير

2026.11.02 | 04:02 pm
اختتم فريق نيوم الأول لكرة القدم، الإثنين، تحضيراته النهائية قبل مواجهة الدحيل القطري ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية، الثلاثاء، على ملعب نادي الوطني في تبوك (المركز الإعلامي ـ نيوم)
تدريب أخير

تدريب أخير

تدريب أخير

تدريب أخير