تدريب أخير

اختتم فريق نيوم الأول لكرة القدم، الإثنين، تحضيراته النهائية قبل مواجهة الدحيل القطري ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية، الثلاثاء، على ملعب نادي الوطني في تبوك (المركز الإعلامي ـ نيوم)