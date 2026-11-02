النصر.. آنج يعيد كوستا والعمري ويضع الخيبري بديًلا

أعاد الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، عبد الإله العمري وعواد أمان إلى القائمة الأساسية أمام باختاكور الأوزبكي، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين.

وعزز المدرب الأسترالي صفوفه بالبرتغالي سامو كوستا الذي افتقده بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات في مباراة الفريق المحلية الماضية أمام الخلود التي كسبها فريقه 5ـ3، الخميس الماضي، في الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي والتي شهدت وجود العمري وأمان على دكة البدلاء.

وأبعد المدرب الأسترالي عن بعثة فريقه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والفرنسي محمد سيماكان، فيما وضع عبد الله الخيبري على دكة البدلاء.

واختار الأسترالي آنج قائمة مكونة من البرازيلي بينتو ماثيوس وعواد أمان والإسباني إينيجو مارتينيز وعبد الإله العمري ونواف بوشل وأيمن يحيى والبرازيلي أنجيلو جابرييل والبرتغالي سامو كوستا والسنغالي ساديو ماني والبرتغالي جواو فيليش وعبد الله الحمدان.

ووضع الأسترالي آنج في دكة البدلاء عبد الهادي العلوان وعبد الرحمن العتيبي وسعد الناصر والعراقي حيدر عبد الكريم وماجد قشيش وسامي النجعي وعبد الله الخيبري وعبد الرحمن غريب وراكان الغامدي وسالم النجدي وعبد الرحمن سفياني.

ويحتل النصر المركز التاسع في دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد ثلاث نقاط من انتصار وخسارة بفارق مباراة عن بقية الفرق المشاركة في البطولة بعد تأجيل مواجهة الوصل الإماراتي في الجولة الماضية.