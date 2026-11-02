قبل أتلتيكو.. البايرن يستعيد أوليسيه

ستعاد فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم، جهود الفرنسي مايكل أوليسيه بعد مشاركته في التدريبات الجماعية، حسبما أفاد ناديه، الإثنين.

وخاض الجناح الفرنسي كامل الحصة التدريبية بعد إنهاء برنامجه التأهيلي عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مواجهة «الكلاسيكو» أمام بوروسيا دورتموند، السبت الماضي.

وتشكل عودة أوليسيه دفعة مهمة للفريق قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، الثلاثاء، لحساب الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، لكن قرار مشاركته في هذه المباراة سيحدده البلجيكي كومباني، مدرب الفريق، بناء على جاهزيته البدنية والفنية.