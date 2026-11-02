الطليان يحتفون بإنجاز أنتونيلي التاريخي

احتفل الإيطاليون، الإثنين، بنجاح كيمي أنتونيلي، الذي أصبح أصغر بطل في تاريخ بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، بعدما حسم اللقب في مكسيكو سيتي، الأحد.

وينحدر أنتونيلي البالغ من العمر 20 عامًا من مدينة بولونيا في شمال إيطاليا، وهو أول بطل إيطالي لفورمولا 1 منذ 1953.

ونشرت جورجا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية تغريدة على ‌مواقع التواصل الاجتماعي أشادت فيها بما ​وصفته ‌بأنه إنجاز ⁠استثنائي.

وقالت ميلوني: «إنه ​نجاح ⁠يعيد سائقًا إيطاليًا إلى قمة العالم، ويكافئ الموهبة والالتزام والتصميم والتفاني».

وكتبت على منصة «إكس»، إلى جانب صورة لأنتونيلي وهو يحمل العلم الإيطالي إنه مصدر فخر كبير لبلدنا.

ونشرت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» عنوانًا رئيسيًا هو «كيميتيكو»، وهو تلاعب لفظي يعني «كيمي الأسطوري».

أنتونيلي سائق فريق مرسيدس هو ابن سائق سيارات سباق رياضية كان يصطحبه إلى حلبة السباق منذ صغره.

وانضم الإيطالي إلى فريق مرسيدس بعمر 11 عامًا كمتسابق كارتينج، واتضحت إمكاناته الواعدة ‌كسائق فورمولا 1 مستقبلي.