تن هاج: هبوط مانشستر يونايتد أمر محتمل

أكد إريك تن هاج، مدرب فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم السابق، أن احتمال هبوط الشياطين الحمر بات حقيقيًا بسبب ​قوة الدوري، عقب خسارته 2ـ0 أمام تشيلسي، السبت.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز 17 برصيد سبع نقاط من تسع مباريات، متقدمًا بفارق الأهداف على كريستال بالاس الذي يحتل أول مراكز منطقة ‌الهبوط.

ولم يحقق ‌يونايتد أي فوز في ​آخر ‌تسع ⁠مباريات، ​وهي أطول ⁠سلسلة من دون فوز للفريق منذ عام 1984 بحسب «أوبتا» المتخصصة في الإحصاءات الرياضية.

وقرر مجلس إدارة مانشستر يونايتد الإبقاء على مايكل كاريك، المدرب الحالي، لقيادة الفريق أمام تشيلسي، على الرغم من الهزيمة من بورنموث والخسارة الساحقة ⁠أمام كومو في دوري أبطال أوروبا.

وردًا على سؤال ‌حول احتمال هبوط مانشستر يونايتد ​للمرة الأولى منذ أكثر ‌من نصف قرن، قال تن هاج: «في الدوري الإنجليزي، هذا ممكن بالتأكيد، ببساطة لأن جميع الفرق قوية».

وأضاف: «جميع الفرق قوية، وجميع المدربين جيدون، وإذا وقعت في الجانب الخاطئ مرة واحدة ودخلت حقًا ‌في تلك الدائرة المفرغة، نعم، عندها يمكن أن يصبح الأمر صعبًا للغاية».

وكان ⁠تن ⁠هاج قد انضم إلى مانشستر يونايتد في عام 2022 وقاده للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة خلال فترة توليه المنصب قبل إقالته في عام 2024.

وقال المدرب الهولندي، الذي عين مدربًا لنادي تفينتي قبل انطلاق موسم 2026ـ2027: «قبل وصولي، مرت ستة أعوام دون فوز يونايتد بأي لقب، انظروا إلى أين وصلوا الآن».

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق روما الإيطالي في دوري ​أبطال أوروبا، الثلاثاء، ​قبل أن يواجه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، الأحد المقبل.