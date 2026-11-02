المرة الأولى.. زفيريف يتصدر التصنيف العالمي

بات الألماني ألكسندر زفيريف رسميًا، الإثنين، المصنف الأول عالميًا للمرة الأولى في مسيرته، متجاوزًا الإيطالي يانيك سينر الذي كان قد أعلن انسحابه من بقية منافسات الموسم للإصابة.

وكان زفيريف قد ضمِن منذ أسابيع إنهاء العام على قمة التصنيف العالمي لرابطة اللاعبين المحترفين «أيه تي بي»، وحسم صعوده إلى المركز الأول بفضل وصوله إلى الدور نصف النهائي في دورة فيينا النمساوية الأسبوع الماضي.

وتقدّم الفرنسي أرتور فيس مركزًا واحدًا ليحتل المرتبة السابعة عالميًا، وهو أفضل تصنيف في مسيرة ابن الـ22 عامًا، وذلك بعد وصوله إلى ربع نهائي دورة بازل.

ومع انطلاق آخر دورات الماسترز للألف نقطة لهذا العام في باريس، لا تزال هناك أربع بطاقات تأهل متاحة للبطولة الختامية «أيه تي بي» التي ستجرى في تورينو بين 15 و22 نوفمبر.

وضمِن كل من زفيريف، والإسباني كارلوس ألكاراز، والأمريكي بن شيلتون، والروسي دانييل ميدفديف مقاعدهم، بينما تتنافس مجموعة من اللاعبين في باريس على البطاقات المتبقية، وأبرزهم الإيطالي فلافيو كوبولي، وفيس، والأمريكي فرانسيس تيافو، والإسباني رافايل خودار، والأسترالي أليكس دي مينور، والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ولدى السيدات، استعادت الأمريكية كوكو جوف المركز الرابع من مواطنتها جيسيكا بيجولا المتراجعة للمرتبة الخامسة في تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات «دبليو تي أيه» الذي تتصدره الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، تليها البيلاروسية أرينا سابالينكا والروسية ميرا أندرييفا.