هافيرتز: تحطيم الرقم القياسي إنجاز مميز

عبّر الألماني كاي هافيرتز، مهاجم فريق أرسنال الأول لكرة القدم، عن فخره بتحقيق رقم قياسي جديد للاعبين الألمان في الدوري الإنجليزي.

وقال هافيرتز لشبكة «سكاي» عقب تسجيله هدف فوز فريقه أرسنال على مضيفه ليفربول، الأحد: «إنه أمر مميز بالطبع، خاصة عندما ترى أسماء اللاعبين الألمان الذين سبق لهم اللعب في إنجلترا».

وأضاف: «أعتقد أنني أشعر بفخر كبير للغاية بهذا الإنجاز، استغرق الأمر بعض الوقت، لكن تحقيقه يظل أمرًا مميزًا».

وسجل هافيرتز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16، ليصل رصيده إلى 46 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وينفرد بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين الألمان تسجيلًا للأهداف في المسابقة، متجاوزًا إيلكاي جاندوجان، الذي أحرز 45 هدفًا بقميص مانشستر سيتي.

واختارت صحيفة «ذا صن» البريطانية عنوان «كاي الطائر» للحديث عن المباراة، التي شهدت أيضًا نهاية سلسلة طويلة من إخفاقات أرسنال في الفوز على ملعب «أنفيلد».

وحقق أرسنال أول انتصار له على ملعب ليفربول منذ الثاني من سبتمبر 2012. وقال هافيرتز عن الفوز الذي طال انتظاره: «أعتقد أن هذا يعني الكثير للنادي بأكمله»، موضحًا أنه علم قبل المباراة بفترة قصيرة أن الانتصار الأخير لأرسنال في «أنفيلد» يعود إلى 14 عامًا.

وأردف: «لهذا أعتقد أنه يوم مميز لنا جميعًا ولجماهيرنا، وأعتقد أننا نشعر جميعًا بفخر كبير لأننا تمكنا من إسعادهم بهذا الفوز».