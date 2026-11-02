رازفان يواجه الأهلي في التحدي الثامن

يواجه فريق الأهلي الأول لكرة القدم اختبارًا قاريًا أمام خصمه السد القطري، الإثنين، ضمن منافسات الدور الرئيس في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026ـ2027.

ويعيش الفريق الأهلاوي فترة صعبة على المستوى المحلي، بعد الخسارة بنتيجة 1ـ6 أمام الشباب في المرحلة 12 من دوري روشن السعودي، على الرغم من حصده 7 نقاط في نخبة آسيا حتى الآن بعد أول 3 جولات، من انتصارين وتعادل وحيد.

أما صاحب الأرض السد، فيعيش وضعية صعبة على الصعيد القاري يضعه تحت ضغوطات، حيث حصد نقطة واحدة فقط، بعد التعادل أمام القادسية، إضافة إلى خسارتين متتاليتين أمام الاستقلال الإيراني والهلال.

ويقود الروماني رازفان لوشيسكو فريق السد القطري، متسلحًا بخبرة عريضة في الملاعب السعودية من سابق تدريبه فريق الهلال، لذلك فهو يعرف خصمه الأهلي جيدًا.

وخلال 7 مواجهات سابقة ضد فريق الأهلي، حققت فرق المدرب رازفان لوشيسكو انتصارين فقط، كما خسرت 3 مباريات، إضافة إلى تعادلين. وسجلت فرق الروماني 9 أهداف كما استقبلت العدد ذاته.

ويعرف رازفان المنطقة الخليجية جيدًا، إذ درب فريق الجيش القطري خلال الفترة من 2012 وحتى 2014، كما قاد فريق الهلال خلال الفترة من 2019 وحتى 2021.

وفاز رازفان لوشيسكو مع الجيش القطري بلقب كأس نجوم قطر خلال موسم 2012ـ2013، كما توج مع الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019، ودوري المحترفين السعودي في موسم 2019ـ2020، إضافة إلى كأس الملك السعودي 2020.

وحين كان يقود فريق الجيش، واجه منافسه الأهلي مرتين في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2013، إذ انتهى لقاء الذهاب بنتيجة 1ـ1، قبل أن يفوز الأهلي في الإياب بنتيجة 2ـ0.

وقاد رازفان الهلال في 5 مباريات ضد الأهلي، حيث فاز مرتين وخسر مرتين إضافة إلى تعادل واحد. وضمن منافسات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2019، فاز الهلال تحت قيادة رازفان على الأهلي بنتيجة 4ـ2، فيما خسر الإياب بنتيجة 0ـ1، ليتأهل إلى ربع النهائي.

وفي موسم 2019ـ2020، فاز الهلال مع رازفان على الأهلي بنتيجة 3ـ1 ضمن منافسات الجولة 11، كما خسر بنتيجة 1ـ2 في الجولة 26، بينما انتهى لقاء الجولة 13 في موسم 2020ـ2021 بالتعادل السلبي بين الفريقين.