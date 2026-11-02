نائب أمير عسير يدشّن تصفيات مسابقة الأمير نايف

دشّن الأمير خالد بن سطام، نائب أمير منطقة عسير، الاثنين التصفيات الأولية لمسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله لحفظ القرآن الكريم، المخصصة لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية في المنطقة، وذلك بمقر الإمارة في مدينة أبها.

وتستهدف المسابقة، التي تنظمها وزارة الداخلية على مستوى مناطق السعودية إلى تحفيز منسوبي الوزارة وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية على حفظ القرآن الكريم وإجادة تلاوته، إلى جانب ترسيخ ارتباطهم بكتاب الله، وتعزيز حضور قيمه ومبادئه في حياتهم.

وتجسد المسابقة امتدادًا للعناية التي أولاها الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله للقرآن الكريم وأهله، إذ ارتبط اسمه بدعم برامج الحفظ والتلاوة، انطلاقًا من إيمانه بأهمية القرآن في بناء الفرد، وترسيخ القيم الإسلامية، وتعزيز الأمن الفكري والسلوك القويم في المجتمع.