15 نوفمبر.. اجتماع يحسم قرار كأس آسيا

تعقد اللجنة المنظمة المحلية في الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعًا مع الجهات المعنية في الاتحاد الآسيوي في 15 نوفمبر الجاري، لمناقشة آخر المستجدات وتقييم الظروف المحيطة، لتأكيد المضي قدمًا نحو تنظيم بطولة كأس آسيا 2027، في موعدها المحدد من 7 يناير إلى 5 فبراير المقبلين، أو اتخاذ أي قرار آخر بناءً على المستجدات، وفق ما أوضحته لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت لـ «الرياضية» مصادر في الاتحاد القاري أن البطولة لا تزال في موعدها المحدد ولم يتخذ أي قرار حيال تأجيلها إلى موعد آخر حتى الآن في ظل التواصل الدائم مع اتحاد القدم السعودي، ومراجعة الموقف وتقييم الأوضاع بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بالترتيبات اللوجستية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تنظيم البطولة في موعدها المقرر سيظل خيارًا قائمًا، ما لم يطرأ أي جديد فيما يتعلق بتقييم الأوضاع، على أن يُطرح خيار التأجيل إلى ديسمبر 2027 إذا استدعت المستجدات ذلك.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر عقب اجتماع 15 نوفمبر، وسط ترقب لما ستسفر عنه المشاورات بين الجانبين بشأن الموعد النهائي للبطولة.